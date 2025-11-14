Пономарев о «Спартаке»: «Тихонов неплохо работает в Первой лиге. Почему бы не доверить ему команду»
Пономарев считает, что «Спартаку» стоит назначить Тихонова.
Владимир Пономарев считает, что «Спартаку» в поисках главного тренера стоит обратить внимание на Андрея Тихонова, который тренирует «Енисей» в Pari Первой лиге.
«Руководству «Спартака» сейчас надо подыскивать главного тренера. Например, неплохо работает в Первой лиге Андрей Тихонов.
Почему бы ему не доверить «Спартак», потому что парень трудится по-настоящему. А ведь в Первой лиге работать непросто, поскольку там порой бывает такая вакханалия.
Поэтому если руководство «Спартака» назначит Андрея Тихонова главным тренером команды, то я буду только за», – сказал экс-защитник ЦСКА и сборной СССР.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36715 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости