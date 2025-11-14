Пономарев о «Спартаке»: «Тихонов неплохо работает в Первой лиге. Почему бы не доверить ему команду»

Пономарев считает, что «Спартаку» стоит назначить Тихонова.

Владимир Пономарев считает, что «Спартаку » в поисках главного тренера стоит обратить внимание на Андрея Тихонова, который тренирует «Енисей » в Pari Первой лиге.

«Руководству «Спартака» сейчас надо подыскивать главного тренера. Например, неплохо работает в Первой лиге Андрей Тихонов .

Почему бы ему не доверить «Спартак», потому что парень трудится по-настоящему. А ведь в Первой лиге работать непросто, поскольку там порой бывает такая вакханалия.



Поэтому если руководство «Спартака» назначит Андрея Тихонова главным тренером команды, то я буду только за», – сказал экс-защитник ЦСКА и сборной СССР.