У Чалова родилась дочь
Федор Чалов стал отцом, сообщает инсайдер Иван Карпова.
Утром 14 ноября в Греции у Чалова и его жены Валерии родилась дочь, имя которой пока не дали. Известно, что пара выбирала между именами София и Мария.
Карпов отмечает, что рождение дочери не помешает потенциальному отъезду 27-летнего форварда ПАОК в аренду, у него есть варианты с ЦСКА, «Зенитом» и испанскими клубами. Если так случится, его жена и ребенок останутся в Греции.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
