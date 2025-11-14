У Чалова родилась дочь

Федор Чалов стал отцом, сообщает инсайдер Иван Карпова.

Утром 14 ноября в Греции у Чалова и его жены Валерии родилась дочь, имя которой пока не дали. Известно, что пара выбирала между именами София и Мария.

Карпов отмечает, что рождение дочери не помешает потенциальному отъезду 27-летнего форварда ПАОК в аренду, у него есть варианты с ЦСКА, «Зенитом» и испанскими клубами. Если так случится, его жена и ребенок останутся в Греции.