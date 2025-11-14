Карпин о сборной России на ЧМ: «Точно поборолась бы за выход из группы. В плей-офф часто бывает лотерея»

Карпин о сборной России на ЧМ: точно поборолась бы за выход из группы.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что команда могла бы претендовать на выход из группы на ЧМ-2026.

– До какой стадии дошла бы сборная России на чемпионате мира?

– Трудный вопрос. Думаю, точно поборолась бы за выход из группы.

А дальше в плей‑офф часто бывает лотерея: в отдельном матче может произойти что угодно. Условно, у соперника произойдет удаление на 20‑й минуте, и все пойдет хорошо. Или наоборот, – сказал Карпин.

РФС организовал встречу главного тренера сборной со школьниками из Президентской академии в образовательном центре «Сириус».