  • «Пари НН» оштрафовали на 50 000 рублей за пропуск фанатов на стадион без электронных билетов. В матче с «Акроном» не работала пропускная система
6

«Пари НН» оштрафовали на 50 000 рублей за пропуск фанатов на стадион без электронных билетов. В матче с «Акроном» не работала пропускная система

«Пари НН» оштрафовали на 50 000 рублей за допуск фанатов без электронных билетов.

«Пари НН» получил штраф за пропуск болельщиков на домашний стадион без электронных билетов, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Инцидент произошел 18 октября во время матча Мир РПЛ между «Пари НН» и «Акроном» (1:2).

На стадионе произошел технический сбой электронной билетно-пропускной системы, представители клуба запустили зрителей на трибуны без входных билетов с QR-кодами. Это является нарушением постановления правительства РФ.

Суд оштрафовал клуб на 50 000 рублей за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований.

«Это позор». Злы фанаты в Нижнем: не купить билеты онлайн, очередь под дождем в одну кассу

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Вести-Приволжье»
