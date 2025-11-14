«Пари НН» оштрафовали на 50 000 рублей за пропуск фанатов на стадион без электронных билетов. В матче с «Акроном» не работала пропускная система

«Пари НН» оштрафовали на 50 000 рублей за допуск фанатов без электронных билетов.

«Пари НН » получил штраф за пропуск болельщиков на домашний стадион без электронных билетов, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Инцидент произошел 18 октября во время матча Мир РПЛ между «Пари НН» и «Акроном » (1:2).

На стадионе произошел технический сбой электронной билетно-пропускной системы, представители клуба запустили зрителей на трибуны без входных билетов с QR-кодами. Это является нарушением постановления правительства РФ.

Суд оштрафовал клуб на 50 000 рублей за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований.

