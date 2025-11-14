  • Спортс
  Деменко о «Спартаке»: «Станковича забудут через месяц. Он ничего не выиграл и запомнился выходками. Романцева и Карреру будут помнить всегда, с ними ассоциируются чемпионства»
Деменко о «Спартаке»: «Станковича забудут через месяц. Он ничего не выиграл и запомнился выходками. Романцева и Карреру будут помнить всегда, с ними ассоциируются чемпионства»

Деменко: Станковича забудут через месяц.

Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко считает, что болельщики красно-белых вскоре забудут о Деяне Станковиче.

«Думаю, пройдет буквально месяц, и Станковича забудут. Скоро будет новый главный тренер, и будут обсуждать его. Станкович, к сожалению, ничего не выиграл, поэтому кубки, чемпионства ассоциируются с Романцевым и Каррерой. Их будут помнить всегда. Романцев — целая красно-белая эпоха. Многочисленные триумфы, победы над европейскими грандами в Лиге чемпионов.

У Станковича только многочисленные споры и крики с арбитрами. В общем, запомнился своими выходками. Каррера прервал долгую неудачную полосу «Спартака», поэтому его фигура тоже очень значимая для клуба, болельщиков. Станкович, конечно, переживал за команду, но ни кубка, ни чемпионства. Сейчас повспоминаем его перепалку с журналистом в Грозном и все. Поэтому, думаю, его очень быстро забудут», — сказал Деменко.

