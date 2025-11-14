  • Спортс
  Экс-скаут «МЮ» о работе: «Была фрустрация. Я рекомендовал Гюлера, Бардагжи и Доку, но клуб хотел готовых игроков. Диалло перешел благодаря мне»
Экс-скаут «МЮ» о работе: «Была фрустрация. Я рекомендовал Гюлера, Бардагжи и Доку, но клуб хотел готовых игроков. Диалло перешел благодаря мне»

Бывший скаут «Манчестер Юнайтед» Петр Садовски заявил, что рекомендовал клубу приобрести Арду Гюлера и Джереми Доку.

– У вас была фрустрация во время работы скаутом в «Манчестер Юнайтед»? Полагаю, вы часто предлагали талантливых молодых футболистов, но клуб в итоге выбирал дорогостоящих.

– Да, была. Последние три года я был скаутом, прикомандированным к первой команде. Я отвечал за Польшу, Центральную и Восточную Европу.

В основном я смотрел на игроков в возрасте от 17 до 21 года, которые пробились во взрослый футбол и демонстрировали потенциал. Но я не ограничивался этими рынками, смотрел и на других.

– Кого вы рекомендовали?

– Например, Арду Гюлера, который сейчас в «Реале». Или Руни Бардагжи, который играл в «Копенгагене», а затем перешел в «Барселону». Жереми Доку – я видел в нем большой потенциал. В итоге он оказался в «Манчестер Сити». Таких игроков было довольно много.

– А что вам говорили руководители?

– Что это неплохие варианты, но не сейчас, может быть, позже. Нам нужны готовые игроки. Было мало желания инвестировать в футболистов с потенциалом. Хотя для таких задач было создано специальное подразделение, но в первые два сезона оно использовалось редко.

Однако был один трансфер, который меня особенно порадовал. Благодаря моей рекомендации Амад Диалло перешел в «МЮ», хотя я даже не наблюдал за ним вживую из-за пандемии.

Я ограничился видеонаблюдением и, несмотря на его слабую физическую форму, увидел в нем большой потенциал с точки зрения техники и скорости. И я оказался прав, – сказал Садовски.

Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Отпустить Каррераса было огромной ошибкой. Это игрок топ-класса, он может стать лучшим левым защитником в мире»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Przegląd Sportowy
