«Интер», «Наполи» и «Рома» интересуются Сантаной из «Вероны». 21-летний вингер оценивается в 15-20 млн евро (Football Italia)
21-летний вингер перешел в Серию А из «Коринтианса» летом 2025 года. За 10 матчей он забил гол и сделал три результативные передачи.
Отмечается, что «Интер» уже связывался с агентом игрока. Бразилец оценивается в 15-20 млн евро.
