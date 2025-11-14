«Интер», «Наполи» и «Рома» интересуются Сантаной из «Вероны». 21-летний вингер оценивается в 15-20 млн евро (Football Italia)

«Интер», «Наполи» и «Рома» интересуются Жиоване Сантаной из «Вероны».

21-летний вингер перешел в Серию А из «Коринтианса» летом 2025 года. За 10 матчей он забил гол и сделал три результативные передачи.

Отмечается, что «Интер » уже связывался с агентом игрока. Бразилец оценивается в 15-20 млн евро.

