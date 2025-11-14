Морган о 165 млн просмотров интервью с Роналду: «Невероятная статистика, грандиозный успех. Спасибо за блестящее интервью!»
Журналист и телеведущий Пирс Морган оценил статистику интервью с Криштиану Роналду.
Морган опубликовал картинку, где сообщил, что интервью с 40-летним португальцем набрало 165 млн просмотров на всех платформах.
«Невероятная статистика... Спасибо за блестящее интервью и сотрудничество в социальных сетях, Криштиану. Как мы видим, это был грандиозный успех!» – написал Морган в X.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
