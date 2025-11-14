Валерий Карпин: в этом году никто не объявлял о нежелании приезжать в сборную.

Валерий Карпин заявил, что в 2025 году никто из игроков не отказывался от вызова в сборную России.

«В этом году никто из футболистов старше 30 или других игроков не объявлял о завершении карьеры в сборной России. И о нежелании приезжать тоже», – сказал тренер сборной России.