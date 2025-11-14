«ПСЖ» и Пачо продлили контракт на год с повышением зарплаты (RMC)
«ПСЖ» продлил контракт с Вильяном Пачо на один год.
«ПСЖ» продлил контракт с защитником Вильяном Пачо на один год, сообщает GFFN со ссылкой на RMC.
Официально об этом будет объявлено через две недели.
При этом парижский клуб повысил зарплату 24-летнему игроку сборной Эквадора.
Прежнее соглашение было рассчитано до июня 2029 года. Пачо перешел в «ПСЖ» летом 2024-го из «Айнтрахта» за 40 млн евро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GFFN
