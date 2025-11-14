Директор «Факела»: «Воронеж — самый футбольный город страны. Надеюсь, бюджет на трансферы будет выше, чем в предыдущие сезоны»

Директор «Факела»: Воронеж — самый футбольный город страны.

— Как вы восприняли вылет «Факела» из РПЛ?

— Это был удар, всегда тяжело признавать поражения. [Испытывал] негативные эмоции, потому что Воронеж достоин Премьер-лиги и заслуживает футбола высокого уровня. Но мы сразу договорились, что мы должны вернуться за год. И руководством региона была поставлена соответствующая задача.

— Представим, что «Факел» возвращается в РПЛ и входит в новый сезон, имея примерно тот же потолок возможностей, что и сейчас. Что мотивирует вас продолжать работу?

— Меня мотивирует мысль, что Воронеж — самый футбольный город страны на данный момент. И я надеюсь, что бюджет клуба на трансферы будет выше, чем в предыдущие сезоны. Это необходимо, чтобы мы качественно сделали свою работу. И собрали более конкурентоспособную команду, которая сможет бороться за место в середине таблицы. Пример «Балтики» показывает, что это возможно, – сказал Кирилл Котов .

После 18 туров воронежцы занимают в Первой лиге 2-е место, уступая «Уралу» по дополнительным показателям.