Аршавин о номинации Алеррандро на премию Пушкаша: «Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить. После этого мяча ЦСКА его и взял, мне кажется»

Андрей Аршавин оценил номинацию Алеррандро на премию Пушкаша.

Андрей Аршавин удивлен номинации форварда ЦСКА Алеррандро на премию имени Ференца Пушкаша .

В августе 2024 года бразилец забил в падении через себя за «Виторию» в матче с «Крузейро».

«Фантастический гол. То, что я видел в его исполнении в ЦСКА… Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить.

Мне кажется, после этого мяча ЦСКА его и взял. Супергол. Координация, удар», — сказал экс‑футболист «Зенита».

В 13 матчах сезона РПЛ на счету Алеррандро 1 гол и 1 ассист.