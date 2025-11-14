Аршавин о номинации Алеррандро на премию Пушкаша: «Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить. После этого мяча ЦСКА его и взял, мне кажется»
Андрей Аршавин оценил номинацию Алеррандро на премию Пушкаша.
Андрей Аршавин удивлен номинации форварда ЦСКА Алеррандро на премию имени Ференца Пушкаша.
В августе 2024 года бразилец забил в падении через себя за «Виторию» в матче с «Крузейро».
«Фантастический гол. То, что я видел в его исполнении в ЦСКА… Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить.
Мне кажется, после этого мяча ЦСКА его и взял. Супергол. Координация, удар», — сказал экс‑футболист «Зенита».
В 13 матчах сезона РПЛ на счету Алеррандро 1 гол и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
