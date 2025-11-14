Вратарь «Ростова» Ятимов: «Сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира лет через 20»

Рустам Ятимов: сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира через 20 лет.

— Видео с вашим участием набирают много просмотров, как это можно объяснить? Вы — звезда?

— Нет, не сказать, что я какая-то звезда. Просто, наверное, в данный момент я один из тех, кто играет в хорошем чемпионате из таджикских футболистов. Там очень сильно любят футбол, болельщики постоянно поддерживают на домашних играх сборной.

В Таджикистане очень сильно любят футбол, и если посмотреть назад, была команда «Памир». Была школа, система. Сейчас, наверное, чуть-чуть в этом плане просели. Но стоит отметить, что федерация старается всячески поддерживать детский футбол. Я думаю, лет через 20 сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира, — сказал вратарь «Ростова» и сборной Таджикистана.