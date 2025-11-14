Рубен Невеш о 0:2 с Ирландией: «Португалии тяжело играть против команд с низким блоком. Давайте сосредоточимся на следующем матче и пробьемся на ЧМ»

Рубен Невеш: сборной Португалии тяжело играть против команд с низким блоком.

Рубен Невеш оценил поражение сборной Португалии от Ирландии (0:2) в отборе ЧМ-2026.

«Это был очень сложный матч для нас. Тяжело играть против команд, которые выстраивают такой низкий блок.

Сегодня был не наш день, но мы находимся в хорошей позиции. Давайте сосредоточимся на следующем матче и пробьемся на чемпионат мира», – сказал полузащитник сборной Португалии .