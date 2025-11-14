Тренер Ирландии о 2:0 с Португалией: «Решили играть низким блоком. Против команды с таким индивидуальным мастерством невозможно перекрыть все зоны»
Тренер сборной Ирландии: победили Португалию благодаря игре низким блоком.
Тренер сборной Ирландии оценил победу над Португалией (2:0) в отборе ЧМ-2026.
«Это один из немногих способов играть против Португалии – постараться не пропустить. Мы знали, что нам нужна как минимум ничья, чтобы сохранить шансы на выход из группы.
Мы решили играть низким блоком. Против команды с таким индивидуальным мастерством, как у Португалии, невозможно перекрыть все зоны, поэтому в одних зонах мы сознательно отдавали им мяч, а другие – старались закрывать», – сказал Хеймир Хадльгримссон.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
