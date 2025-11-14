Тухель о 2:0 с Сербией: «Первый тайм очень понравился, но после перерыва прессинг удавался Англии уже не так хорошо»
Томасу Тухелю понравилась игра сборной Англии с Сербией в первом тайме.
Томас Тухель оценил победу сборной Англии над Сербией (2:0) в отборе ЧМ-2026.
«Был сложный матч. Первый тайм мне очень понравился. После перерыва прессинг удавался нам уже не так хорошо. Иногда соперник выходил из глубокой обороны в контратаку. Поэтому четверке наших защитников пришлось постараться, чтобы уберечь ворота.
Не все дается просто, но все хорошо», – сказал тренер сборной Англии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
