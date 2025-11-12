Головин с голом и 8.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча России и Перу. У Сафонова – 6.0, у Миранчука – 7.6, у Батракова – 7.4. Вратарь перуанцев Гальесе с оценкой 5.7 – худший

Александр Головин стал лучшим игроком матча сборной России по Индексу ГОЛа.

Александр Головин получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа в BetBoom товарищеском матче сборных России и Перу (1:1). Полузащитник «Монако » отметился голом на 18-й минуте, у него 8.4 балла.

Худший показатель среди россиян у Матвея Сафонова – 6.0. Голкипер «ПСЖ » пропустил гол после дальнего удара на 82-й минуте. Худший среди всех игроков – вратарь перуанцев Педро Гальесе – 5.7.

Оценки сборной России: Матвей Сафонов (6.0), Илья Вахания (6.7), Виктор Мелехин (7.0), Максим Осипенко (7.5), Юрий Горшков (6.8), Алексей Батраков (7.4), Наиль Умяров (6.7), Данил Пруцев (6.2), Александр Головин (8.4), Алексей Миранчук (7.6), Иван Сергеев (6.1).

Оценки сборной Перу: Педро Гальесе (5.7), Адриан Угарриса (6.3), Хайро Конча (7.3), Херальд Тавара (6.6), Эрик Норьега (7.1), Макслорен Кастро (6.9), Маркос Лопес (7.3), Ренцо Гарсес (7.5), Мигель Араухо (7.0), Матиас Ласо (7.5), Сесар Инга (6.5).