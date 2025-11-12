Сборная России забила единственным ударом в створ ворот Перу в 1-м тайме – всего было 2 удара
Россия и Перу по одному разу пробили в створ ворот в первом тайме.
BetBoom товарищеский матч проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге (1:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
За первый тайм игроки сборной России дважды пробили по воротам соперника, единственный удар в створ стал голевым – забил Александр Головин на 18-й минуте.
Футболисты сборной Перу нанесли один удар, попав в створ ворот Матвея Сафонова.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
