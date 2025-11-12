Несколько сотен болельщиков не могут попасть на матч Россия – Перу из-за очередей. Часть входов «Газпром Арены» закрыта
Несколько сотен болельщиков не могут попасть на матч Россия – Перу.
BetBoom товарищеский матч сборных России и Перу проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. На игре ожидается более 40 000 зрителей.
После стартового свистка несколько сотен человек по-прежнему стоят в очереди перед стадионом, передает корреспондент Спортса’’ Любовь Курчавова. При этом часть входов на «Газпром Арену» закрыта.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?26820 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости