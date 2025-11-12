Несколько сотен болельщиков не могут попасть на матч Россия – Перу из-за очередей. Часть входов «Газпром Арены» закрыта

Несколько сотен болельщиков не могут попасть на матч Россия – Перу.

BetBoom товарищеский матч сборных России и Перу проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. На игре ожидается более 40 000 зрителей .

После стартового свистка несколько сотен человек по-прежнему стоят в очереди перед стадионом, передает корреспондент Спортса’’ Любовь Курчавова. При этом часть входов на «Газпром Арену» закрыта.