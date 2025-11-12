Матвей Сафонов: «В стрессовой ситуации по привычке начинаю подсказывать на французском»
Матвей Сафонов: в стрессовой ситуации начинаю подсказывать по-французски.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что иногда переходит на французский язык во время тренировок в сборной.
Сегодня сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против команды Перу. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
– Есть ли у тебя какие‑то ритуалы?
– Я сторонник того, чтобы быть независимым от посторонних факторов. Считаю, что от ритуалов нужно избавляться. Я стараюсь максимально от этого отказываться, чтобы это мне не мешало. Думаю, что так правильнее.
Вчера проводили тренировку, пытался переключаться между французским, английским и русским. В стрессовой ситуации уже по привычке начинаю подсказывать на французском.
– Кто больше всех понимает французский?
– Пока никто, – сказал Сафонов.
