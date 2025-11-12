Круговой – лучший игрок ЦСКА в октябре. Данил победил в голосовании болельщиков, экспертов и спонсора

Круговой – лучший игрок ЦСКА в октябре.

Данил Круговой признан лучшим игроком месяца в ЦСКА.

«Данил Круговой – лучший игрок ПФК ЦСКА в октябре! ⚡️

Круг победил в голосовании болельщиков и экспертов, а также получил свой голос от APOTHEKA 👍🏻.

Поздравляем Данила! 👏» – говорится в сообщении ЦСКА.

В октябре Круговой провел 6 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 ассист. С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

