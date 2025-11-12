Мбаппе о матче с Украиной в годовщину терактов в Париже: «Есть вещи гораздо важнее, чем отбор на ЧМ. Мы сделаем все, чтобы пострадавшим было легче пережить этот день»

Мбаппе о 10-летней годовщине терактов в Париже: есть вещи поважнее отбора на ЧМ.

Килиан Мбаппе высказался о терактах в Париже в ноябре 2015 года.

13 ноября 2015 года в Париже произошла серия террористических атак, в том числе взрывы возле стадиона «Стад де Франс», стрельба в нескольких ресторанах и захват заложников в театре «Батаклан». В результате терактов погибли 130 человек, еще 350 получили ранения.

Завтра, 13 ноября, сборная Франции сыграет с командой Украины в рамках отбора на ЧМ-2026.

«От имени всей сборной Франции, персонала, игроков и всех, кто имеет к ней отношение, – поскольку я не знаю, будет возможность у каждого высказаться по этому поводу в четверг, – все знают, что завтра особенный день, и не в хорошем смысле этого слова. Поэтому мы выражаем сочувствие всем, кто потерял близких, кто, возможно, был ранен или пострадал морально или физически. В четверг мы постараемся отдать дань уважения всем этим людям. Будь то в течение дня или во время матча, мы постараемся вызвать улыбки на лицах тех, кто придет на стадион. Хотя мы знаем, что это не самый радостный день.

Мы хотим, чтобы французы поняли, что, несмотря на то, что сейчас проходит отборочный турнир к чемпионату мира, есть гораздо более важные вещи. В том числе годовщина этого, к сожалению, памятного дня. Мы не остаемся в стороне и говорим от имени всего французского народа.

Я был в Монако и смотрел матч, как и все остальные. После этого я узнал новость [о случившемся], как и все – думаю, она распространилась очень быстро. Мне тоже было страшно, потому что это случилось недалеко от моего дома, и мои родители все еще жили в Бонди. Итак, вы не знаете, что происходит, звоните своим близким, затем вы видите творящиеся зверства и не можете не испытывать сострадания, печали.

Это был ужасный момент, и я думаю, что подобные события влияют на каждого. Как я уже сказал, играть ровно 10 лет спустя – это нечто особенное, но, к сожалению, не в хорошем смысле. Но это по-прежнему особое событие, и в течение всего дня мы постараемся почтить всех погибших, раненыйх и пострадавших психологически. Мы сделаем все, чтобы пострадавшим было легче пережить этот день. Вечером, к сожалению, нам придется вернуться к работе и постараться сыграть как можно лучше», – сказал Мбаппе.