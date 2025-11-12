  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе о матче с Украиной в годовщину терактов в Париже: «Есть вещи гораздо важнее, чем отбор на ЧМ. Мы сделаем все, чтобы пострадавшим было легче пережить этот день»
6

Мбаппе о матче с Украиной в годовщину терактов в Париже: «Есть вещи гораздо важнее, чем отбор на ЧМ. Мы сделаем все, чтобы пострадавшим было легче пережить этот день»

Мбаппе о 10-летней годовщине терактов в Париже: есть вещи поважнее отбора на ЧМ.

Килиан Мбаппе высказался о терактах в Париже в ноябре 2015 года.

13 ноября 2015 года в Париже произошла серия террористических атак, в том числе взрывы возле стадиона «Стад де Франс», стрельба в нескольких ресторанах и захват заложников в театре «Батаклан». В результате терактов погибли 130 человек, еще 350 получили ранения.

Завтра, 13 ноября, сборная Франции сыграет с командой Украины в рамках отбора на ЧМ-2026.

«От имени всей сборной Франции, персонала, игроков и всех, кто имеет к ней отношение, – поскольку я не знаю, будет возможность у каждого высказаться по этому поводу в четверг, – все знают, что завтра особенный день, и не в хорошем смысле этого слова. Поэтому мы выражаем сочувствие всем, кто потерял близких, кто, возможно, был ранен или пострадал морально или физически. В четверг мы постараемся отдать дань уважения всем этим людям. Будь то в течение дня или во время матча, мы постараемся вызвать улыбки на лицах тех, кто придет на стадион. Хотя мы знаем, что это не самый радостный день.

Мы хотим, чтобы французы поняли, что, несмотря на то, что сейчас проходит отборочный турнир к чемпионату мира, есть гораздо более важные вещи. В том числе годовщина этого, к сожалению, памятного дня. Мы не остаемся в стороне и говорим от имени всего французского народа.

Я был в Монако и смотрел матч, как и все остальные. После этого я узнал новость [о случившемся], как и все – думаю, она распространилась очень быстро. Мне тоже было страшно, потому что это случилось недалеко от моего дома, и мои родители все еще жили в Бонди. Итак, вы не знаете, что происходит, звоните своим близким, затем вы видите творящиеся зверства и не можете не испытывать сострадания, печали.

Это был ужасный момент, и я думаю, что подобные события влияют на каждого. Как я уже сказал, играть ровно 10 лет спустя – это нечто особенное, но, к сожалению, не в хорошем смысле. Но это по-прежнему особое событие, и в течение всего дня мы постараемся почтить всех погибших, раненыйх и пострадавших психологически. Мы сделаем все, чтобы пострадавшим было легче пережить этот день. Вечером, к сожалению, нам придется вернуться к работе и постараться сыграть как можно лучше», – сказал Мбаппе.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?26868 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
происшествия
logoКвалификация ЧМ
logoЧемпионат Украины по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дидье Дешам: «В Лиге 1 и Лиге 2 многие позиции занимают иностранные тренеры – разочарован этим. У французских специалистов есть способности, но они не востребованы»
11 минут назад
«Сделать главным спартаковского русского ветерана – прикольная идея. Мостовой годится. Надо рисковать и пробовать новое». Ефимова о «Спартаке»
47 минут назад
Карпин об 1:1 с Перу: «Сколько было моментов у ворот России? Ноль. Кроме удара с 30 метров, моментов не помню – вопросов к обороне нет»
59 минут назад
Головин о газоне «Газпром Арены»: «Очень плохой. Это сильно заметно, думал, будет хорошее поле. Перу – не слабая команда, но и не самая сильная, физически сильнее нас»
сегодня, 01:06
Осипенко про 1:1 с Перу: «Когда увидел мяч в сетке, не поверил, что мы пропустили. У них не было подходов»
сегодня, 00:30
Анчелотти о Винисиусе: «У него сильный характер, он не зацикливается на критике и ошибках. Ему нужно осознать свою новую, более важную роль в раздевалке «Реала»
вчера, 22:01
Сафонов вернется в расположение «ПСЖ» и не сыграет с Чили, заявил Карпин: «Будь это отборочный матч, Матвей бы не играл, возможно»
вчера, 21:26
«У «Барсы» нет будущего, если Лапорта останется. Нужно полагаться на собственные таланты, для этого нужны инвестиции». Экс-директор каталонцев Вилажоана о президенте клуба
вчера, 21:22
Пономарев о пропущенном голе от Перу: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет – кому нужен такой мухолов? России с такой игрой на международных турнирах делать нечего»
вчера, 21:13
Карпин о газоне «Газпром Арены»: «Футболисты сказали, что на этом поле невозможно быстрее играть. Никто не предполагал, что будет такое поле, неделю назад ничего такого не было»
вчера, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
Юран о голе Перу: «Не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции – сказалось отсутствие игровой практики у Сафонова. Это очень простой мяч»
23 минуты назад
Кардифф примет первый матч Евро-2028. Полуфиналы и финал пройдут на «Уэмбли»
35 минут назад
Булыкин про 1:1 с Перу: «Немножко скучновато. У Сафонова были другие планы. Сидя на замене, очень много теряешь: тонус, уверенность, футбольные качества»
сегодня, 00:54
Глушаков о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Не удивлюсь, если это заказуха – в России любят поджигать. Он сначала со сборной контракт подписал, поэтому это основная работа»
сегодня, 00:42
Колосков про 1:1 с Перу: «Отвратительные впечатления, это сложно назвать игрой. У России три желтые за грубость, это что за подготовка? Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
вчера, 21:59
Лапорта о президентских выборах: «Назначим их, когда будет лучше для «Барсы». Например, перед гипотетическим полуфиналом ЛЧ – будем бороться в каждом турнире, надеюсь»
вчера, 21:50
Росс Баркли: «Когда много пьешь, то совершаешь то, о чем потом жалеешь. Однажды меня сняли на видео, это попало в СМИ – в наказание я поехал с «Челси» на игру, но не попал в заявку»
вчера, 21:47
Лукин про 1:1 с Перу: «Россия играла лучше, обидно упускать такие матчи. Вся команда хочет побеждать, не только Карпин. Хотим исправиться победой над Чили»
вчера, 21:34
Руни о ван Дейке: «Мне доводилось слышать критику суровее, чем то, что я сказал о нем. Дело в лидерстве – Роналду мало оборонялся, но в тяжелом матче ты кричишь игрокам, чтобы они помогли»
вчера, 21:06
Эдерсон об уходе из «Сити» в «Фенербахче»: «Нет смысла оставаться в большом победоносном клубе, если ты несчастлив. После смены обстановки я снова дышу футболом»
вчера, 20:38