  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Йылдыз и «Юве» приостановили переговоры о продлении контракта. Клуб предлагает Кенану 6 млн евро в год, хавбек хочет около 7 млн (GdS)
44

Йылдыз и «Юве» приостановили переговоры о продлении контракта. Клуб предлагает Кенану 6 млн евро в год, хавбек хочет около 7 млн (GdS)

Кенан Йылдыз и «Ювентус» приостановили переговоры о новом контракте.

У «Ювентуса» возникли трудности в переговорах по новому контракту с Кенаном Йылдызом.

По данным La Gazzetta dello Sport, клуб и игрок пока не могут прийти к соглашению по зарплате и некоторым другим условиям соглашения, которое планируется продлить до 2030 года. В настоящее время переговоры приостановлены.

Сообщается, что «Ювентус» готов платить Йылдызу по новому контракту 6 миллионов евро в год, но полузащитник хочет получать порядка 7 миллионов евро. По действующему соглашению, рассчитанному до 2029-го, зарплата Кенана составляет 1,7 млн евро в год без учета бонусов.

Владелец «Ювентуса» Джон Элканн может вмешаться в переговоры, чтобы убедить Йылдыза остаться, поскольку считает Кенана ключевой фигурой как для команды, так и для имиджа клуба. Интерес к 20-летнему хавбеку проявляют «Челси», «Реал» и «Арсенал».

В текущем сезоне на счету Йылдыза 2 гола и 3 голевых передачи в 10 матчах Серии А. Его статистика доступна здесь.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?26871 голос
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoКенан Йылдыз
logoЮвентус
Джон Элканн
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дидье Дешам: «В Лиге 1 и Лиге 2 многие позиции занимают иностранные тренеры – разочарован этим. У французских специалистов есть способности, но они не востребованы»
12 минут назад
«Сделать главным спартаковского русского ветерана – прикольная идея. Мостовой годится. Надо рисковать и пробовать новое». Ефимова о «Спартаке»
48 минут назад
Карпин об 1:1 с Перу: «Сколько было моментов у ворот России? Ноль. Кроме удара с 30 метров, моментов не помню – вопросов к обороне нет»
сегодня, 01:18
Головин о газоне «Газпром Арены»: «Очень плохой. Это сильно заметно, думал, будет хорошее поле. Перу – не слабая команда, но и не самая сильная, физически сильнее нас»
сегодня, 01:06
Осипенко про 1:1 с Перу: «Когда увидел мяч в сетке, не поверил, что мы пропустили. У них не было подходов»
сегодня, 00:30
Анчелотти о Винисиусе: «У него сильный характер, он не зацикливается на критике и ошибках. Ему нужно осознать свою новую, более важную роль в раздевалке «Реала»
вчера, 22:01
Сафонов вернется в расположение «ПСЖ» и не сыграет с Чили, заявил Карпин: «Будь это отборочный матч, Матвей бы не играл, возможно»
вчера, 21:26
«У «Барсы» нет будущего, если Лапорта останется. Нужно полагаться на собственные таланты, для этого нужны инвестиции». Экс-директор каталонцев Вилажоана о президенте клуба
вчера, 21:22
Пономарев о пропущенном голе от Перу: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет – кому нужен такой мухолов? России с такой игрой на международных турнирах делать нечего»
вчера, 21:13
Карпин о газоне «Газпром Арены»: «Футболисты сказали, что на этом поле невозможно быстрее играть. Никто не предполагал, что будет такое поле, неделю назад ничего такого не было»
вчера, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
Юран о голе Перу: «Не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции – сказалось отсутствие игровой практики у Сафонова. Это очень простой мяч»
24 минуты назад
Кардифф примет первый матч Евро-2028. Полуфиналы и финал пройдут на «Уэмбли»
36 минут назад
Булыкин про 1:1 с Перу: «Немножко скучновато. У Сафонова были другие планы. Сидя на замене, очень много теряешь: тонус, уверенность, футбольные качества»
сегодня, 00:54
Глушаков о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Не удивлюсь, если это заказуха – в России любят поджигать. Он сначала со сборной контракт подписал, поэтому это основная работа»
сегодня, 00:42
Колосков про 1:1 с Перу: «Отвратительные впечатления, это сложно назвать игрой. У России три желтые за грубость, это что за подготовка? Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
вчера, 21:59
Лапорта о президентских выборах: «Назначим их, когда будет лучше для «Барсы». Например, перед гипотетическим полуфиналом ЛЧ – будем бороться в каждом турнире, надеюсь»
вчера, 21:50
Росс Баркли: «Когда много пьешь, то совершаешь то, о чем потом жалеешь. Однажды меня сняли на видео, это попало в СМИ – в наказание я поехал с «Челси» на игру, но не попал в заявку»
вчера, 21:47
Лукин про 1:1 с Перу: «Россия играла лучше, обидно упускать такие матчи. Вся команда хочет побеждать, не только Карпин. Хотим исправиться победой над Чили»
вчера, 21:34
Руни о ван Дейке: «Мне доводилось слышать критику суровее, чем то, что я сказал о нем. Дело в лидерстве – Роналду мало оборонялся, но в тяжелом матче ты кричишь игрокам, чтобы они помогли»
вчера, 21:06
Эдерсон об уходе из «Сити» в «Фенербахче»: «Нет смысла оставаться в большом победоносном клубе, если ты несчастлив. После смены обстановки я снова дышу футболом»
вчера, 20:38