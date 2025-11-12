Йылдыз и «Юве» приостановили переговоры о продлении контракта. Клуб предлагает Кенану 6 млн евро в год, хавбек хочет около 7 млн (GdS)

Кенан Йылдыз и «Ювентус» приостановили переговоры о новом контракте.

У «Ювентуса » возникли трудности в переговорах по новому контракту с Кенаном Йылдызом .

По данным La Gazzetta dello Sport, клуб и игрок пока не могут прийти к соглашению по зарплате и некоторым другим условиям соглашения, которое планируется продлить до 2030 года. В настоящее время переговоры приостановлены.

Сообщается, что «Ювентус» готов платить Йылдызу по новому контракту 6 миллионов евро в год, но полузащитник хочет получать порядка 7 миллионов евро. По действующему соглашению, рассчитанному до 2029-го, зарплата Кенана составляет 1,7 млн евро в год без учета бонусов.

Владелец «Ювентуса» Джон Элканн может вмешаться в переговоры, чтобы убедить Йылдыза остаться, поскольку считает Кенана ключевой фигурой как для команды, так и для имиджа клуба. Интерес к 20-летнему хавбеку проявляют «Челси », «Реал » и «Арсенал».

В текущем сезоне на счету Йылдыза 2 гола и 3 голевых передачи в 10 матчах Серии А. Его статистика доступна здесь .