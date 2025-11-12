Черданцев про свой прогноз, что «Акрон» не забьет «Динамо»: «Покажите мне человека, который поставил на два их гола. Это просто безобразная игра бело-голубых в обороне»

Георгий Черданцев: покажите мне того, кто поставил на 2 гола «Акрона» с «Динамо».

Комментатор «Матч ТВ » Георгий Черданцев высказался о своем несбывшемся прогнозе перед матчем 15‑го тура Мир РПЛ между «Акроном » и «Динамо » (2:1).

– Перед игрой вы сказали, что «Акрон» не забьет «Динамо». После победы в социальных сетях сделали ролик с вашими словами в шуточном стиле. Вас это не задевает?

– Да нет, это нормально. Покажите мне человека, который поставил на два гола «Акрона». Априори было понятно, что на победу и забитые голы шансов у «Акрона» минимум. Это, наоборот, подтверждает, что футбол прекрасен тем, что не всегда предматчевые расклады оправдываются. Тогда было бы неинтересно смотреть футбол. «Акрон» вдвойне молодцы, что пессимистичные ожидания относительно себя опровергли. И это еще отсутствовал Дзюба . Поэтому ожидание отсутствия голов было оправдано.

Из логики игры эти голы не вытекали. Это просто безобразная игра «Динамо» в обороне. Когда у вас центральный защитник делает голевую передачу, кто это может предположить? И по игре этих голов быть не должно было. Но тем прекрасен футбол, что он порой, по сути, нелогичен. Они молодцы, ситуация абсолютно нормальная.

Я говорил то, что первое пришло в голову, учитывая обстоятельства перед матчем. «Акрон» выстроил игру строго на ноль в обороне и, скорее на ноль в атаке. Всей командой были за линией мяча. То, что «Динамо» позволило выходить в контратаки, это непрогнозируемо. И этого бы не было, если бы «Динамо» нормально построило игру, – сказал Черданцев.