«Вулверхэмптон» назначил Эдвардса главным тренером. «Мидлсбро» получит около 3 млн фунтов

«Вулверхэмптон» назначил тренера из Чемпионшипа.

Новым главным тренером «Вулверхэмптона » стал Роб Эдвардс , работавший в «Мидлсбро».

42-летний валлиец и клуб из графства Уэст-Мидлендс заключили контракт на 3,5 года.

Как сообщает Бен Джейкобс, «Мидлсбро », который под руководством Роба шел на втором месте в таблице Чемпионшипа после 15 туров, получит около 3 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Эдвардс в четвертый раз пришел в «Вулверхэмптон». Он выступал за клуб как футболист, был исполняющим обязанности главного тренера, а также работал с молодежной командой.

В начале ноября «Вулвс» уволили Витора Перейру с поста главного тренера. У команды нет побед в 11 турах АПЛ – 9 поражений и 2 ничьих. Клуб замыкает таблицу, имея 2 очка.

Изображение: wolves.co.uk