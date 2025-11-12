Станислав Черчесов: «После «Спартака» разговаривал с арбитрами и спросил: «А вы сами-то судить еще умеете?» Хочу предложить им тест – пусть проведут один тур без ВАР»

Станислав Черчесов: хочу предложить судьям провести тур без ВАР.

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов высказался о работе арбитров в РПЛ .

– Нет ощущения, что судейство стало непонятнее?

– После матча со «Спартаком » разговаривал с арбитрами и спросил: «А вы сами-то судить еще умеете?»

Я хочу предложить им тест: пусть проведут один тур без ВАР. У меня такое ощущение, что им все время кто-то в ухо говорит, поэтому они на своей работе не могут сконцентрироваться.

Всю жизнь было, есть и будет, что судьи такие же люди, которые ошибаются. Однако тут у них помощь есть!

Если они не видят, то в ВАР-комнате должны видеть. Возьмем наше удаление в матче с «Балтикой». Никто не увидел, что там хоть что-то было, но тут бам – звонок. А на пятой минуте никто не позвал посмотреть фол на Ндонге – была накладка. Это не отговорки.

Однако говорилось, что ВАР должен исправлять грубые ошибки. Грубые! А когда судью зовут к ВАР и он 15 минут смотрит момент – ошибка автоматически перестает быть грубой.

Грубая – это когда даже бабушка поймет, которая футбол никогда не смотрела. В моем понимании это работает так.

А когда наступил или ухо почесал – это не грубые вещи. Это не критика, это пожелание. Просто хочется одинакового подхода, – сказал Станислав Черчесов .