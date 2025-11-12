Роналду поздравил дочь с 8-летием: «Папа очень тебя любит 💖»

Криштиану Роналду поздравил дочь с днем рождения: папа очень тебя любит.

Нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил дочь с днем рождения.

Алана Мартина, которая родилась в 2017 году у Джорджины Родригес и Роналду, сегодня отмечает 8-летие.

«Поздравляю, моя дорогая. Папа очень тебя любит 💖», – написал 40-летний португалец.

Фото: x.com/Cristiano