Роналду поздравил дочь с 8-летием: «Папа очень тебя любит 💖»

Криштиану Роналду поздравил дочь с днем рождения: папа очень тебя любит.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил дочь с днем рождения.

Алана Мартина, которая родилась в 2017 году у Джорджины Родригес и Роналду, сегодня отмечает 8-летие.

«Поздравляю, моя дорогая. Папа очень тебя любит 💖», – написал 40-летний португалец.

Фото: x.com/Cristiano

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
светская хроника
logoКриштиану Роналду
соцсети
Джорджина Родригес
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
