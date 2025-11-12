  • Спортс
  • Карпин об экспертах на ТВ: «Из них никого не слушаю. Есть люди, с которыми я общаюсь лично и к их мнению прислушиваюсь»
Валерий Карпин: телевизионных экспертов я не слушаю.

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин  рассказал, что не слушает телевизионных экспертов.

– Вас часто спрашивают про экспертов – есть ли люди, к мнению которых вы прислушиваетесь? Кто они?

– Если лично общаюсь с человеком, и он мне что-то говорит, критикует, то да – есть такие люди, к мнению которых прислушиваюсь. Но с этими людьми я общаюсь лично. Романцев? Я не про него.

А по телевизору если кто-то выступает – этого я не знаю. Из них никого не слушаю, не могу сказать, – заявил Карпин.

