Карпин об экспертах на ТВ: «Из них никого не слушаю. Есть люди, с которыми я общаюсь лично и к их мнению прислушиваюсь»

Валерий Карпин: телевизионных экспертов я не слушаю.

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин рассказал, что не слушает телевизионных экспертов.

– Вас часто спрашивают про экспертов – есть ли люди, к мнению которых вы прислушиваетесь? Кто они?

– Если лично общаюсь с человеком, и он мне что-то говорит, критикует, то да – есть такие люди, к мнению которых прислушиваюсь. Но с этими людьми я общаюсь лично. Романцев? Я не про него.

А по телевизору если кто-то выступает – этого я не знаю. Из них никого не слушаю, не могу сказать, – заявил Карпин.

А увольнение Карпина из «Динамо» возможно? Шум из-за результатов и ревности к сборной