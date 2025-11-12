Жоан Лапорта: «Флик живет и дышит «Барселоной». Мы им очень довольны, уверен, что договоримся о продлении контракта»

Жоан Лапорта: Флик живет и дышит «Барселоной».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что главный тренер Ханс-Дитер Флик продлит контракт с клубом.

Немец возглавил «Барсу» летом 2024 года. Он выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Соглашение Флика рассчитано до лета 2027 года.

«Я вижу, что он спокоен, воодушевлен и мотивирован. У нас есть контракт, и я уверен, что мы достигнем соглашения.

Ханси живет и дышит «Барселоной». Мы им очень довольны. У тренера есть характер и чуткость. Судя по нему, он наслаждается временем здесь, несмотря на напряжение», – сказал Лапорта в интервью Catalunya Ràdio.