Пулис предложил просматривать ВАР две минуты и ввести чистое игровое время: «Позаботился бы, чтобы в судейской комнате присутствовали бывшие профессионалы – тренеры или футболисты»

Тони Пулис предложил изменения в футболе.

Бывший главный тренер «Сток Сити», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвича» Тони Пулис высказался о том, что стоило бы изменить в футболе.

«Мне кажется, главная проблема заключается в том, что судьи и ВАР становятся важнее футбола. Нужно взять ВАР под контроль. Видеопомощники арбитров никуда не денутся, но нужно изменить способ их использования.

Сколько раз мы становились свидетелями спорного момента и сразу же приходили к какому-то выводу после просмотра повтора, а потом нам приходилось ждать еще две-три минуты – или больше, – пока ВАР примет такое же решение?

Первое, что я бы изменил, – это то, что просмотр ВАР не должны длиться дольше двух минут для любого игрового эпизода. Если люди в судейской комнате не могут за это время принять решение, то, по моему мнению, им там не место.

В связи с этим я бы позаботился, чтобы в каждой судейской комнате присутствовали бывшие профессионалы, – тренеры или футболисты, а также оператор, арбитр ВАР и его помощник. Профессионал может не знать всех тонкостей правил игры, но он будет понимать сам футбол и как в него играют.

Чистое игровое время – еще одна одна вещь, которую бы я изменил. Хочу, чтобы в каждом матче были часы, которые можно было бы остановить из-за травм, ВАР и чрезмерной задержки времени – по усмотрению судьи.

Тогда бы каждый на стадионе мог бы рассчитать, сколько времени осталось до конца матча, и больше не надо было бы гадать, сколько минут будет добавлено в концовке.

Я смеялся над этим, когда тренировал все клубы АПЛ , потому что если мы обыгрывали большие команды, добавляли больше пяти минут, а если мы им проигрывали, то меньше трех», – сказал Тони Пулис.