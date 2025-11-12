Матч России и Перу в Петербурге посетят более 40 тысяч зрителей
Матч Россия – Перу посетят более 40 тысяч зрителей.
Сборная России сегодня на «Газпром Арене» примет команду Перу в рамках BetBoom товарищеского матча. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 20:00 по московскому времени.
Как сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза, на матч в Санкт-Петербурге реализовано более 40 тысяч билетов.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?22308 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости