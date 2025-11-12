4

Матч России и Перу в Петербурге посетят более 40 тысяч зрителей

Матч Россия – Перу посетят более 40 тысяч зрителей.

Сборная России сегодня на «Газпром Арене» примет команду Перу в рамках BetBoom товарищеского матча. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 20:00 по московскому времени.

Как сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза, на матч в Санкт-Петербурге реализовано более 40 тысяч билетов.

