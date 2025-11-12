«Болельщики столько разных ноунеймов прошли. Почему не попробовать русских специалистов? Черчесов – один из лучших, спартаковец». Мацуев о «Спартаке»

Денис Мацуев предложил назначить российского тренера в «Спартак».

Пианист, народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался на фоне отставки главного тренера Деяна Станковича.

«Станислав Черчесов – это один из наших лучших тренеров за всю историю, и никто из наших тренеров такого успеха с европейскими клубами, пускай они из Польши и Венгрии, не повторил. Не говоря уже о сборной, впервые с 1970 года вошедшей в восьмерку лучших на чемпионате мира.

Я так говорю не потому, что мы с ним друзья. «Спартаку » надо было выдать ему карт-бланш, который у него был со сборной. Почему его не взяли, когда он был без команды? С Черчесовым точно бы хуже не стало. Он настоящий управленец с опытом и результатом.

Давайте подумаем, кто еще может быть. Кто-то говорит об Андрее Талалаеве , который наделал сейчас шуму с «Балтикой». Мы, болельщики, которые прошли столько разных смен ноунеймов. Почему не попробовать сейчас русских специалистов, что терять-то? Мы уже перепробовали огромное количество иностранцев.

​Черчесов все же спартаковец, а бывших спартаковцев не бывает. Если ты в «Спартаке», ты там навсегда.

Не хотелось бы стать свидетелем странных манипуляций, видеть людей, которые не понимают, куда они приходят, думающих только о финансовой составляющей. Сейчас опять пойдут имена, которые кому-то известны, кому-то нет, но мы через это проходили много раз.

Давайте не забывать, что «Спартак» – это великий клуб, над ним нельзя ставить эксперименты. Это клуб, который всегда претендовал на победу», – сказал Денис Мацуев.