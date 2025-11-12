На капитанской повязке сборной России для матча с Перу напечатаны архивные фотографии блокадного Ленинграда

Капитанская повязка России на матч с Перу посвящена городу-герою Ленинграду.

Сборная России 12 ноября на «Газпром Арене» примет команду Перу в рамках BetBoom товарищеского матча. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 20:00 по московскому времени.

Капитанская повязка россиян будет посвящена городу, принимающему матч.

«На повязке напечатаны архивные фотографии блокадного Ленинграда – одного из главных символов несгибаемой воли и мужества наших предков в тяжелые военные годы, и символика мемориальной программы Российского футбольного союза «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», проводимой в этом году в честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества.

Накануне матча сборная России в полном составе посетила Пискаревское мемориальное кладбище и почтила память более 400 тысяч мирных жителей и более 70 тысяч солдат, погибших в Ленинграде во время блокады», – говорится в пресс-релизе РФС .