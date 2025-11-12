«Лукойл» – как Петр I, бравший иноземцев на руководящие должности в царстве. Для них в своем отечестве пророка нет». Белоус не верит в назначение российского тренера в «Спартак»
Юрий Белоус: «Лукойл» – как Петр I.
Бывший вице‑президент «Локомотива» Юрий Белоус считает, что «Спартак» опять назначит иностранца главным тренером.
«Я сомневаюсь, что «Лукойл» будет брать российского тренера в «Спартак». Основной посыл «Лукойла» – в своем отечестве пророка нет. Поэтому тут история, как Петр Первый всегда брал немцев и других иноземцев на руководящие должности в царстве, также действует и «Лукойл».
Они сами неоднократно заявляли, что отдают предпочтение иностранцам», – сказал Белоус.
Вчера «Спартак» расстался с сербским тренером Деяном Станковичем.
Первак о «Спартаке»: «Страшно, что им руководят люди, которые даже по телевизору футбол не видели. Думают, это то же самое, что работать на бирже. Бред сивой кобылы!»
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?22286 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости