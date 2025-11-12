Семин считает, что совмещение Карпина влияет на результаты клуба: «Игроки «Динамо» отвыкают от его требований, когда он находится в сборной, возможно»

Юрий Семин: совмещение Карпина влияет на результаты «Динамо».

Юрий Семин считает, что совмещение Валерием Карпиным постов в сборной России и «Динамо» негативно сказывается на результатах клуба. После первого бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место.

«У «Динамо» хороший подбор игроков, интересные летние трансферы. Но у футболистов не стопроцентная физическая готовность. Плюс они не нашли баланс при выходе из обороны, из-за чего допускают ошибки и пропускают. Этого баланса нет, поэтому есть такие результаты.

Влияет ли на это совмещение Карпиным работы в сборной и клубе? Вне сомнений. Он находится в сборной во время международной паузы. Возможно, игроки «Динамо» отвыкают от требований тренера, когда его нет.

Если бы были другие результаты, то об этом бы не говорили. Тренер зависит от результата. Если он есть, то все отлично, если нет – это большая проблема», — сказал бывший тренер сборной России и «Локомотива».