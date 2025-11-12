  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин считает, что совмещение Карпина влияет на результаты клуба: «Игроки «Динамо» отвыкают от его требований, когда он находится в сборной, возможно»
3

Семин считает, что совмещение Карпина влияет на результаты клуба: «Игроки «Динамо» отвыкают от его требований, когда он находится в сборной, возможно»

Юрий Семин: совмещение Карпина влияет на результаты «Динамо».

Юрий Семин считает, что совмещение Валерием Карпиным постов в сборной России и «Динамо» негативно сказывается на результатах клуба. После первого бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место.

«У «Динамо» хороший подбор игроков, интересные летние трансферы. Но у футболистов не стопроцентная физическая готовность. Плюс они не нашли баланс при выходе из обороны, из-за чего допускают ошибки и пропускают. Этого баланса нет, поэтому есть такие результаты. 

Влияет ли на это совмещение Карпиным работы в сборной и клубе? Вне сомнений. Он находится в сборной во время международной паузы. Возможно, игроки «Динамо» отвыкают от требований тренера, когда его нет. 

Если бы были другие результаты, то об этом бы не говорили. Тренер зависит от результата. Если он есть, то все отлично, если нет – это большая проблема», — сказал бывший тренер сборной России и «Локомотива».

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?22299 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoЮрий Семин
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин о завершении тренерской карьеры: «Я себе срок отмериваю – до 60 лет»
сегодня, 06:42
«Спартак» и «Динамо» рассматривают кандидатуру Черчесова («СЭ»)
сегодня, 05:18
Орлов за Личку в «Спартаке»: «Хороший тренер. «Динамо» рано с ним распрощалось, получив взамен Карпина, а это – небо и земля»
сегодня, 04:00
Главные новости
Карпин о критике Мэддисона: «Смысл отвечать какому-то блогеру? У него большая аудитория – хорошо. Ну и что?»
1 минуту назад
Станислав Черчесов: «После «Спартака» разговаривал с арбитрами и спросил: «А вы сами-то судить еще умеете?». Хочу предложить им тест – пусть проведут один тур без ВАР»
11 минут назад
«Мусаев не был футболистом, тренер из него какой? Это цирк бесплатный. Талалаев футболист был приличный и мой кумир как тренер. «Балтика» гоняла «Краснодар» как тузик шавку». Стипиди об РПЛ
13 минут назад
«У руля «Спартака» нет профессионалов – нефутбольные люди. Только российский специалист может наладить ситуацию». Гершкович о клубе
28 минут назад
Роналду поздравил дочь с 8-летием: «Папа очень тебя любит 💖»
27 минут назадФото
Черданцев о Станковиче: «Возвращаюсь к мысли о создании регламента для иностранных тренеров. Должны быть люди не только с футбольным опытом, но и достижениями в серьезных чемпионатах»
41 минуту назад
Россия примет Перу в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 09:30
Александр Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
43 минуты назад
Карпин об экспертах на ТВ: «Из них никого не слушаю. Есть люди, с которыми я общаюсь лично и к их мнению прислушиваюсь»
51 минуту назад
Дегтярев до конца года подпишет указ о новом лимите в РПЛ. Формат 10+5 начнет действовать с сезона-2028/29 («Ведомости»)
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Манаса. Россия U21 обыграла Иран U23, Кыргызстан против Бахрейна
42 минуты назадLive
«Спартак» должен возглавить россиянин. Если назначат иностранца, опять начнутся трансферы, непонятные траты, и очередной крах может произойти». Ковтун о тренере для красно-белых
58 минут назад
«Спартаку» нужен Черчесов. Надо позвать россиянина, человека со спартаковским прошлым». Дьяков о клубе после отставки Станковича
сегодня, 12:34
Рубиалес о скандале с поцелуем с Эрмосо: «Ультралевые действовали целенаправленно и создали параллельную реальность, сменили сценарий. Это все дымовая завеса»
сегодня, 12:22
Юрий Нагорных: «Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива». Не стоит разводить инсинуации и слухи»
сегодня, 12:10
Экс-хавбек «Челси» Оскар госпитализирован из-за проблем с сердцем
сегодня, 11:16
Станислав Черчесов: «Информация об интересе других клубов вносит неопределенность в «Ахмат». Со мной никто из московских команд не связывался»
сегодня, 10:55
Шишкин о «Спартаке»: «Всегда был сторонником назначения русского тренера – Аленичев, Шалимов, Юран. Почему не дать шанс, когда мы не играем в еврокубках?»
сегодня, 10:40
Ротенберг-младший о назначении гендиректором «Локомотива»: «Есть понимание, насколько важен клуб для железнодорожников. Сделаю все, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков»
сегодня, 10:30
Матч России и Перу в Петербурге посетят более 40 тысяч зрителей
сегодня, 09:59