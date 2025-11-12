  • Спортс
Диаш о «Ман Сити»: «Появились новые игроки, но качество осталось прежним. Намерены и дальше двигаться вперед»

Рубен Диаш: у «Ман Сити» появились новые игроки, но качество осталось прежним.

Рубен Диаш считает, что изменения в составе не ослабили «Манчестер Сити». После 11 туров «горожане» занимают в таблице 2-е место, отставая от «Арсенала» на 4 очка.

«Мы много говорим о перестройке с прошлого сезона, и в команде произошло много изменений – это часть процесса в любом клубе и в любой команде, которая хочет продолжать побеждать.

Появились новые игроки вместо тех, кто ушел, но качество осталось прежним, и мы продолжаем биться. Сезон только начался, мы твердо стоим на ногах и намерены и дальше двигаться вперед», – сказал защитник «Ман Сити».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: City Xtra
