Карпин о завершении тренерской карьеры: «Я себе срок отмериваю – до 60 лет»
Валерий Карпин планирует работать тренером до 60 лет.
Валерий Карпин заявил, что не планирует работать тренером после того, как ему исполнится 60 лет.
«Ничего не должно произойти для завершения тренерской карьеры, может все в любой момент наступить. Я себе срок отмериваю – до 60 лет», – сказал 56-летний тренер сборной России и «Динамо».
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?22279 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости