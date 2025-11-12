41

Карпин о завершении тренерской карьеры: «Я себе срок отмериваю – до 60 лет»

Валерий Карпин планирует работать тренером до 60 лет.

Валерий Карпин заявил, что не планирует работать тренером после того, как ему исполнится 60 лет.

«Ничего не должно произойти для завершения тренерской карьеры, может все в любой момент наступить. Я себе срок отмериваю – до 60 лет», – сказал 56-летний тренер сборной России и «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
