Черчесов предложил лимит на легионеров для тренерского штаба: «Чтобы их не 10 было, а главный тренер плюс 1-2, максимум 3 человека, а все остальные — россияне»

Станислав Черчесов предложил лимит на легионеров в тренерских штабах в РПЛ.

Станислав Черчесов предложил ввести лимит на легионеров в тренерских штабах клубов РПЛ.

«Если бы я работал только в России, играл только в России, я бы, может, по-другому реагировал. Но я и играл за границей много лет, и работал, слава богу. Я могу сравнить.

Я абсолютно беспристрастно отношусь к иностранным тренерам, потому что я сам как иностранный тренер работал и знаю, как это бывает. Поэтому к этому спокойно отношусь. Это клубы должны решать, кто их возглавляет, какого уровня, что они дают там и так далее. 

Другое дело, что мы видим, что иногда не соответствует тем ожиданиям, которые есть. Мы говорим про лимит футболистов, ну, может быть, сделать и лимит тренерского штаба, чтобы их не 10 было, а главный тренер плюс 1-2, максимум 3 человека, а все остальные — россияне.

Когда спортивный директор — иностранец, у него еще и зам — иностранец, и главный скаут — иностранец, поэтому и вопрос встает, а как тогда нашим продвигаться по карьерной лестнице и расти. 

Вот, допустим, я когда приходил и в «Легию», и в «Ференцварош», ни одного тренера местного не убрал. И, кстати, и после меня те тренеры, которые были со мной в штабе, становились главными. Потому что, во-первых, есть чему поучиться и надо быть открытым ко всему. 

Также там, естественно, чемпионат, который ты не знаешь, и тебе должны правильные люди подсказывать, куда ходить, куда не ходить первое время. Мы друг у друга учились. Потом мы уходили, а они оставались», – сказал тренер «Ахмата» в эфире канала «Россия 24».

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?22286 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoСтанислав Черчесов
