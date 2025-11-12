Булыкин об отставке Станковича: «Увольнение после победы – это против всех футбольных законов. Накипело у руководства «Спартака». Идеальная кандидатура — иностранец, работавший с чемпионами»

Дмитрий Булыкин: увольнение Станковича после победы – против футбольных законов.

Дмитрий Булыкин оценил отставку Деяна Станковича с поста тренера «Спартака». Красно-белые выиграли последние два матча – у «Ахмата» (2:1) в РПЛ и у «Локомотива» (3:1) в Фонбет Кубке России.

— Это наклевывалось, было давно понятно. Когда увольняют после победы, это против всех футбольных законов. Здесь накипело у руководства, была новая кандидатура. Было ясно, что «Спартак» не на своем месте.

Многие были недовольны выходками тренера. И все ждали смены тренера. И наконец нашли кандидатуру, которую мы скоро узнаем.

— Вы предполагаете, что в «Спартаке», вероятнее всего, нашли полноценную замену Станковичу?

— Я думаю, что да.

— Какой тренер подходит «Спартаку»?

— Все зависит от руководства. Я считаю, что очень многое зависит от спортивного директора. Новые тренеры уже подбираются под задачи команды. Задачи ставятся всегда разные. «Спартак» хочет бороться за чемпионство, поэтому и тренер нужен высокого уровня. Специалист должен быть желательно с трофеями.

Идеальная кандидатура — иностранный тренер, который работал с чемпионами, с топовыми сборными. Посмотрим, кого выбрало руководство «Спартака», — сказал бывший футболист сборной России.