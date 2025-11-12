Генсек РФС о матче с США: «У них хорошее отношение к нам. Нет позиции «не хотим с вами играть»
Генсек РФС: у сборной США нет позиции «не хотим играть с Россией».
Генеральный секретарь РФС оценил вероятность проведения товарищеского матча между сборными России и США.
«У них хорошее отношение [к нам]. Понятно, они тоже ориентируются на позицию политического руководства своей страны.
Но нет позиции, что «мы не хотим с вами играть» или «не готовы это обсуждать», – сказал Максим Митрофанов.
