Хоакин стал советником «Бетиса» и вошел в совет директоров. Он рекордсмен по матчам (528) за клуб

«Бетис » объявил о назначении Хоакина на пост советника.

44-летний испанец, бывший капитан, а ныне акционер «Бетиса», также вошел в совет директоров клуба – это решение будет ратифицировано на общем собрании.

Хоакин – рекордсмен по матчам (528) за зелено-белых. Он выступал за «Бетис» с 2000 по 2006 год, а также с 2015-го по 2023-й, когда и завершил игровую карьеру. В составе команды он дважды выигрывал Кубок Испании.

