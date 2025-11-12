Хоакин стал советником «Бетиса» и вошел в совет директоров. Он рекордсмен по матчам (528) за клуб
«Бетис» объявил о назначении Хоакина на пост советника.
«Бетис» объявил о назначении Хоакина на пост советника.
44-летний испанец, бывший капитан, а ныне акционер «Бетиса», также вошел в совет директоров клуба – это решение будет ратифицировано на общем собрании.
Хоакин – рекордсмен по матчам (528) за зелено-белых. Он выступал за «Бетис» с 2000 по 2006 год, а также с 2015-го по 2023-й, когда и завершил игровую карьеру. В составе команды он дважды выигрывал Кубок Испании.
Фото: realbetisbalompie.es
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?19664 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Бетиса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости