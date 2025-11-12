«Не смотрю Кубок, неинтересно. Играют вторыми составами — беспредел какой-то. Старый формат вернется с возвращением еврокубков». Попов о турнире

Алексей Попов: не смотрю Кубок, неинтересно, играют вторыми составами.

Алексей Попов раскритиковал нынешний формат Фонбет Кубка России.

«Мне смотреть Кубок на данных стадиях неинтересно, потому что там никто не вылетает. Это беспредел какой-то. Все играют вторыми составами. При этом все хотят участвовать в еврокубках, где посреди недели нужно выходить основой, а тут все стонут, что у них нет перерыва и приходится играть двумя составами. Парадокс какой-то.

И сейчас у футболистов нет психологического давления, ну вылетели и вылетели, поиграли в футбольчик, и все. Наверное, это нужно в Турции делать на сборах, а не в турнире, в котором выступают за престиж, за кубок. Старый формат вернется с возвращением еврокубков, это логично», — сказал бывший игрок «Рубина».