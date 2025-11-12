  • Спортс
  «Спартак» уволил Станковича, Карпин может покинуть «Динамо», 901-й гол Овечкина, Медведева выходит замуж, 27 игроков Суперлиги Турции отстранены за ставки и другие новости
28

«Спартак» уволил Станковича, Карпин может покинуть «Динамо», 901-й гол Овечкина, Медведева выходит замуж, 27 игроков Суперлиги Турции отстранены за ставки и другие новости

1. Деян Станкович покинул «Спартак» по соглашению сторон. Красно-белые назначили Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера. По данным «СЭ», замены Станковичу пока нет, хотя Луиса Гарсии в московском клубе точно не будет.

2. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Каролину» (4:1), Овечкин забил в пустые ворота (901-й гол в регулярках лиги, 978-й с учетом плей-офф – до рекорда Гретцки в этом зачете остается 38 шайб), судьи помешали драке вратарей во время массовой стычки. «Бостон» обыграл «Торонто» (5:3), Пастрняк забил 400-й гол в лиге, Задоров нанес травму Мэттьюсу и отказался драться с Доми, заработав большинство для своей команды. «Сан-Хосе» справился с «Миннесотой» (2:1 ОТ), Аскаров записал в актив 4-ю победу подряд. Все результаты дня – здесь

3. Ламин Ямаль не сыграет против Грузии и Турции. В сборной Испании удивлены, что вингер «Барсы» без уведомления прошел процедуру для лечения дискомфорта в области паха.

4. Валерий Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы сборных. В клубе недовольны игрой команды и высказываниями тренера.

5. Защитник сборной Турции Эльмали, вратарь «Бешикташа» Дестаноглу и еще 25 игроков турецкой Суперлиги отстранены от футбола из-за ставок.

6. Итоговый турнир ATP. Лоренцо Музетти был сильнее Алекса де Минаура, Карлос Алькарас обыграл Тэйлора Фрица

7. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выходит замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова.

8. Роберт Левандовски может завершить карьеру, если «Барса» не предложит ему новый контракт, пишет Diario Sport.

9. КХЛ. «Автомобилист» уступил «Адмиралу», «Трактор» победил «Амур» в овертайме.

10. Минфин смягчит поправки по налогам для букмекеров. Вместо 5% с оборота – 7% с GGR.

Кроме того, правительство поддержало законопроект о запрете оплаты ставок с кредитных карт. Запрет для букмекеров размещаться по соседству с МФО предлагают исключить. 

11. НБА. 28+11 от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Голден Стэйт», «Филадельфия» справилась с «Бостоном» и другие результаты

12. Кубок мира по шахматам. Дубов сыграл вничью с Прагнанандхой в 1/16 финала, Есипенко – с Каймером, Гребнев – с Вашье-Лагравом и другие результаты первых партий.

13. Андреса Иньесту подозревают в мошенничестве в Перу. Его компания собирала деньги на спортивные и музыкальные мероприятия и обанкротилась, потери инвесторов – более 600 000 долларов.

14. «Милан» хочет продлить контракт с Модричем. Клуб доволен игрой 40-летнего хавбека и восхищен его скромностью и самоотверженностью на поле

15. Судьи РПЛ совершили 54 ошибки за первый круг, ВАР вмешался 72 раза. Чаще всего ошибались в пользу «Динамо», «Спартака» и «Оренбурга», подсчитал «СЭ».

16. Фанаты «Райо» кричали Винисиусу «Пляжный мяч» и «Ты ужасен». Вингер «Реала» ответил: «Вы платите, чтобы смотреть на меня».

17. ФИДЕ подала жалобу на Владимира Крамника в комиссию по этике. Его обвиняют в травле шахматистов Народицкого и Навары.

Цитаты дня.

Григорян о штабе Станковича: «Я оказался в полутора метрах от этой банды – вели себя как цыгане. Смотришь и думаешь: «Это что вообще такое?». Орут, кричат, выбегают»

Медведева о помолвке с Гайнутдиновым: «Я ждала этого, хотела. Было бы странно в 25 лет начинать встречаться без каких-либо планов на будущее»

Джейми Каррагер: «Ман Сити» никогда не будет крупнее «МЮ». «Ливерпуль» и «МЮ» – самые большие команды в Англии. Так сложилось исторически, не думаю, что это изменится»

Игорь Акинфеев: «Кто-то считает, что я устарел? Не вопрос. Матч с «Краснодаром» за Суперкубок кто выиграл? Старичок Акинфеев!»

Ирина Роднина: «Что такое сегодня фигурное катание, как не использование детского труда? А что дальше? Испорченные нервы и сломанные позвоночники»

Артем Дзюба: «Нет ЛЧ – для чего выходят по 8 латиноамериканцев в команде? У нас, если купили легионера за 5-6 млн евро, он играет всегда, молодому не дадут шанс. В Европе воспитанники играют»

Юран готов возглавить «Спартак»: «Нужно наладить дисциплину, биться за ромб. Знаю, как добиться результата, что делать. Это было бы серьезным вызовом для меня»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?19559 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
утренний дайджест
