25

«Краснодар» забил «Спартаку», перехватив пас Барко назад в свою штрафную. Са бил пяткой, Сперцян попал в перекладину, Кордоба добил головой

«Краснодар» забил после ошибки «Спартака».

«Краснодар» забил «Спартаку» после ошибки Эсекиэля Барко.

Команды играют на «Ozon Арене» в 14-м туре Мир РПЛ (2:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 59-й минуте «Краснодар» перехватил мяч после неудачного паса Барко в штрафную площадь «Спартака», когда красно-белые пытались начать атаку от своих ворот.

После удара пяткой Виктора Са вратарь красно-белых Александр Максименко отбил мяч, и он достался Эдуарду Сперцяну. Полузащитник «Краснодара» пробил в перекладину, после чего Джон Кордоба отправил мяч в сетку ворот головой.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
