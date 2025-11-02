«Краснодар» забил «Спартаку», перехватив пас Барко назад в свою штрафную. Са бил пяткой, Сперцян попал в перекладину, Кордоба добил головой

«Краснодар» забил после ошибки «Спартака».

«Краснодар» забил «Спартаку » после ошибки Эсекиэля Барко.

Команды играют на «Ozon Арене» в 14-м туре Мир РПЛ (2:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 59-й минуте «Краснодар » перехватил мяч после неудачного паса Барко в штрафную площадь «Спартака», когда красно-белые пытались начать атаку от своих ворот.

После удара пяткой Виктора Са вратарь красно-белых Александр Максименко отбил мяч, и он достался Эдуарду Сперцяну . Полузащитник «Краснодара» пробил в перекладину, после чего Джон Кордоба отправил мяч в сетку ворот головой.