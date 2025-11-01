«МЮ» не побеждает «Ноттингем» три матча подряд – два поражения и ничья
«МЮ» вновь не смог обыграть «Ноттингем».
«Манчестер Юнайтед» не может выиграть у «Ноттингем Форест» третий матч подряд.
Встреча 10-го тура АПЛ завершилась вничью (2:2).
До этого было два подряд поражения манкунианцев. Их последняя победа в очной встрече была в Кубке Англии (1:0) в феврале 2024 года.
В рамках АПЛ серия «МЮ» без побед над «Ноттингемом» насчитывает уже четыре матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
