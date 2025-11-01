«МЮ» не побеждает «Ноттингем» три матча подряд – два поражения и ничья

«МЮ» вновь не смог обыграть «Ноттингем».

«Манчестер Юнайтед » не может выиграть у «Ноттингем Форест » третий матч подряд.

Встреча 10-го тура АПЛ завершилась вничью (2:2).

До этого было два подряд поражения манкунианцев. Их последняя победа в очной встрече была в Кубке Англии (1:0) в феврале 2024 года.

В рамках АПЛ серия «МЮ» без побед над «Ноттингемом» насчитывает уже четыре матча.