Тороп о том, что Калмурзе из «Кайрата» подарили машину после 0:5 с «Реалом»: «Я бы не принял такой подарок, сыграй мы так с условной «Барселоной»
Владислав Тороп высказался о подаренной машине Шерхану Калмурзе.
18-летний вратарь «Кайрата» получил автомобиль Exeed в подарок от казахстанского бизнесмена после 0:5 с «Реалом» в Лиге чемпионов.
– Калмурзе подарили машину после того, как они сыграли 0:5 с «Реалом».
– Я не стал бы принимать такой подарок, если бы мы сыграли с условной «Барселоной» и вышел бы такой результат», – заявил вратарь ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
