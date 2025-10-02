Тороп о том, что Калмурзе из «Кайрата» подарили машину после 0:5 с «Реалом»: «Я бы не принял такой подарок, сыграй мы так с условной «Барселоной»

Владислав Тороп высказался о подаренной машине Шерхану Калмурзе.

18-летний вратарь «Кайрата » получил автомобиль Exeed в подарок от казахстанского бизнесмена после 0:5 с «Реалом» в Лиге чемпионов.

– Калмурзе подарили машину после того, как они сыграли 0:5 с «Реалом».

– Я не стал бы принимать такой подарок, если бы мы сыграли с условной «Барселоной» и вышел бы такой результат», – заявил вратарь ЦСКА .