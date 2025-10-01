  • Спортс
  • Пользователи Okko пожаловались на проблемы с трансляциями ЛЧ в 1-м тайме – не открывались ни сайт, ни приложение
У пользователей Okko возникли проблемы с просмотром матчей Лиги чемпионов.

В середине первого тайма у зрителей игры «Барселона» – «ПСЖ» и других матчей перестали открываться как сайт, так и приложение.

Комментарии на эту тему начали появляться в группе «Okko Спорт» во «ВКонтакте».

«Что за ошибка вылезла? Мультикаст не работал, включил «ПСЖ», шло нормально, сейчас ничего не работает. Оkko в своем стиле», – написал один пользователь.

«110001 код ошибки, я как понял, у всех, кто оплатил подписку на ЛЧ-матчи? Просто интересно», – спросил другой.

«Приложение не работает, сайт не работает...» – отметил третий.

Во втором тайме трансляция возобновилась.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: группа «Okko Спорт» во «Вконтакте»
