Пользователи Okko пожаловались на проблемы с трансляциями ЛЧ в 1-м тайме – не открывались ни сайт, ни приложение

У пользователей Okko возникли проблемы с просмотром матчей Лиги чемпионов.

В середине первого тайма у зрителей игры «Барселона » – «ПСЖ » и других матчей перестали открываться как сайт, так и приложение.

Комментарии на эту тему начали появляться в группе «Okko Спорт» во «ВКонтакте».

«Что за ошибка вылезла? Мультикаст не работал, включил «ПСЖ», шло нормально, сейчас ничего не работает. Оkko в своем стиле», – написал один пользователь.

«110001 код ошибки, я как понял, у всех, кто оплатил подписку на ЛЧ-матчи? Просто интересно», – спросил другой.

«Приложение не работает, сайт не работает...» – отметил третий.

Во втором тайме трансляция возобновилась.