В истории встреч «Барсы» и «ПСЖ» хватает разгромов. Кто покуражится сегодня?

«Барселона» и «ПСЖ» схлестнутся в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Блауграна» остается непобедимой в текущем сезоне. Если учитывать все турниры, то «Барса» выиграла уже семь матчей при одной ничьей.

У «ПСЖ» осень складывается чуть хуже. Больше недели назад «Марсель» сбил спесь с парижан и лишил их статуса непобедимой команды.

В истории очных противостояний хватает интересных страниц. В 2017 году «Барселона» сперва проиграла «ПСЖ» со счетом 0:4, но затем добилась ремонтады – 6:1! Многим запомнился рефери Дениз Айтекин, судивший ответный матч…

«ПСЖ» постепенно приобретал выигрышную масть. В 2021-м и 2024-м эта команда громила «Барселону» на выезде со счетом 4:1!

BetBoom сегодня видит фаворита в «блаугране». Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1,78 .

«ПСЖ» в прошлом сезоне взял все внутриевропейские трофеи. Но сладить с «Барсой» на выезде сегодня будет трудно. Коэффициент на успех парижан – 4,00 .

