В истории встреч «Барсы» и «ПСЖ» хватает разгромов. Кто покуражится сегодня?

«Барселона» и «ПСЖ» схлестнутся в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Блауграна» остается непобедимой в текущем сезоне. Если учитывать все турниры, то «Барса» выиграла уже семь матчей при одной ничьей.

У «ПСЖ» осень складывается чуть хуже. Больше недели назад «Марсель» сбил спесь с парижан и лишил их статуса непобедимой команды.

В истории очных противостояний хватает интересных страниц. В 2017 году «Барселона» сперва проиграла «ПСЖ» со счетом 0:4, но затем добилась ремонтады – 6:1! Многим запомнился рефери Дениз Айтекин, судивший ответный матч…

«ПСЖ» постепенно приобретал выигрышную масть. В 2021-м и 2024-м эта команда громила «Барселону» на выезде со счетом 4:1!

«Барселона» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Кто победит?796 голосов
БарселонаБарселона
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ПСЖПСЖ
Главные новости
Вальверде заявил, что не отказывался играть правым защитником: «Я отдал «Реалу» все и даже больше, готов играть где угодно. У меня хорошие отношения с тренером»
1 минуту назад
Узнайте, кого Елагин считает главным фаворитом Лиги чемпионов в «100к1» и смотрите «Барселона» – «ПСЖ» сегодня в 22:00 в Okko!
4 минуты назадТесты и игры
Хайкина могут вызвать в сборную Израиля. Вратарь «Буде-Глимт» хочет играть за Норвегию (Walla)
411 минут назад
ЦСКА и Мойзес согласовали контракт до 2029-го. В нем есть бонусы за попадание в ЛЧ (Иван Карпов)
1017 минут назад
Фонбет Кубок России. «Пари НН» примет «Спартак», ЦСКА сыграет с «Локомотивом»
24333 минуты назад
Винисиус злился не из-за замены в матче с «Кайратом». Вингер «Реала» был недоволен тем, что Мастантуоно пробил сам, а не отдал ему пас
2734 минуты назад
Василенко вновь возглавил «Факел». Тренер подписал долгосрочный контракт с клубом
25сегодня, 12:28
Маркиньос о падении перед голом «Динамо»: «Нарушение было. У меня не отобрали бы мяч, если бы не наступили на ногу. Судейские ошибки бывают»
21сегодня, 12:21
Адебайор о Роналду и Месси: «Лео – один из величайших, но я даже в гробу выберу Криштиану. Я тренировался с ним и знаю, что он может делать, он никогда не сдается»
18сегодня, 12:20
Генсек РФС Митрофанов: «Формат Кубка можно и нужно апгрейдить. Я с первого дня не считаю его до конца спортивным»
17сегодня, 11:49
Последние новости
Осимхен после 1:0 с «Ливерпулем»: «Галатасарай» – лучшая команда в мире. Я играю лучше благодаря нашим болельщикам»
530 минут назад
Первая лига запустила проект помощи пожилым людям и ветеранам спорта. Собранные средства пойдут на благотворительность
36 минут назад
Ещенко о «Спартаке» без Станковича: «Команда должна уметь играть без тренера. В футболистах проснулось самоуважение, они перестали терять очки в с аутсайдерами – могут стать чемпионами»
542 минуты назад
Родри об игре «Сити» без него: «В прошлом сезоне мы сильно снизили уровень, но это не оправдывается моим отсутствием. Моя роль важна для нашей игры, но это взаимосвязь всего»
58 минут назад
Губерниев о матче России и США: «Он может послужить мощнейшим локомотивом нашего возвращения. Это даже не столько спортивная история, а политическая. Это прекрасно!»
10сегодня, 12:39
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого играет с «Ульсаном», Виссел Кобе» победил «Мельбурн Сити»
4сегодня, 12:15Live
Ещенко о «Локомотиве»: «Ухудшение результата связано с тем, что команда молодая. Одного Баринова не хватает на все линии, нужны опытные игроки»
6сегодня, 12:06
«МЮ» может сыграть с «Аль-Насром» Роналду или другой командой в Саудовской Аравии в декабре-январе. Товарищеский матч позволит увеличить доходы клуба
13сегодня, 11:55
Хакими о большом количестве матчей: «ПСЖ» играл так много потому, что выходил в финал во всех турнирах. На это согласились бы все»
1сегодня, 11:15
Алонсо о Вальверде в запасе против «Кайрата»: «Было принятое такое решение. Феде всегда готов, он бы вышел, если бы этого требовала игра»
1сегодня, 11:15