У «Челси» лишь одна победа в сентябре. Моуринью даст урок Мареске?
«Челси» и «Бенфика» сойдутся в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Лондонский клуб переживает неприятный период. Если учитывать все турниры, то «Челси» выиграл лишь один из пяти сентябрьских матчей. Волевая победа была одержана в противостоянии со скромным «Линкольн Сити» в Кубке лиги.
Перца сегодняшней игре добавляет тот факт, что «Бенфику» уже в ходе осени возглавил Жозе Моуринью – один из величайших тренеров в истории «Челси» и одна из наиболее одиозных фигур в мировом футболе. Сможет ли португалец преподать урок Энцо Мареске?
«Фонбет» не считает «Бенфику» фаворитом. Поставить на победу гостей из Лиссабона можно с увесистым коэффициентом 5,40!
От «Челси» ждут победы. Коэффициент – 1,65.
