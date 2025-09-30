У «Челси» лишь одна победа в сентябре. Моуринью даст урок Мареске?

«Челси» и «Бенфика» сойдутся в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лондонский клуб переживает неприятный период. Если учитывать все турниры, то «Челси» выиграл лишь один из пяти сентябрьских матчей. Волевая победа была одержана в противостоянии со скромным «Линкольн Сити» в Кубке лиги.

Перца сегодняшней игре добавляет тот факт, что «Бенфику» уже в ходе осени возглавил Жозе Моуринью – один из величайших тренеров в истории «Челси» и одна из наиболее одиозных фигур в мировом футболе. Сможет ли португалец преподать урок Энцо Мареске?

