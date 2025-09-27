Вратарь «Барсы» Гарсия перенес операцию. Он пропустит 4-6 недель
Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия перенес операцию.
Голкипер перенес артроскопическую операцию в связи с разрывом внутреннего мениска левого колена.
Отмечается, что Гарсия пропустит от 4 до 6 недель.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71519 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости